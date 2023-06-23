Подмосковье 23 июня 2023, 12:45 Поликлинику в микрорайоне Пироговском в Мытищах достроят к сентябрю

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Строительство поликлиники в микрорайоне Пироговском в Мытищах завершится в сентябре. Новое учреждение сможет обслуживать по 200 человек в смену.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая побывала на стройплощадке объекта. В работах задействовано более 100 работников.

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Фасад здания уже готов на 98%. В его оформлении использована эксклюзивная плитка, произведенная из экологичных материалов.

Сейчас ведутся инженерные работы. В ближайшее время строители приступят к установке светильников, радиаторов отопления и приточных систем вентиляции.

Отделочные работы тоже находятся на завершающей стадии. Рабочие в скором времени установят двери и подвесные потолки, а также покрасят помещения.

В поликлинике предусмотрены условия комфортного посещения для людей с ограниченными возможностями. На каждом этаже для маломобильных пациентов обустроены беспороговая система и специальные санузлы. На территории медучреждения будет уложена тактильная плитка для слабовидящих.

Рядом с поликлиникой расположатся две парковки и пешеходная дорожка из брусчатки. Пространство вокруг объекта спроектировано с учетом возможности проезда пожарных расчетов.

Глава Мытищ Юлия Купецкая заострила внимание на вопросе, связанном с установкой «тяжелого» медицинского оборудования. Строители пообещали, что необходимые для этого работы будут сделаны заблаговременно.

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