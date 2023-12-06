Подмосковье 06 декабря 2023, 17:34 Поликлинику в микрорайоне Ковровом в Котельниках достроят к 2025 году Ксения Борцова

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Строительная готовность новой поликлиники в Котельниках, расположенной по адресу улица Кузьминская, дом № 7, на сегодняшний день составляет 20%. На объекте задействованы 78 человек и семь единиц техники.

Строители уже полностью завершили монолитные работы, установили окна и заканчивают кирпичную кладку перегородок. После открытия в современном пятиэтажном здании появятся светлые кабинеты, просторные залы ожидания, стоматологическое отделение, зал лечебной физкультуры, кафе и аптечный пункт. Для местных жителей будет доступна услуга компьютерной томографии.

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Корпус поликлиники смешанного типа рассчитан на 400 посещений в сутки. Для детей и взрослых оборудуют отдельные входы. Здесь будут работать 294 специалиста. Некоторых врачей переведут из других учреждений округа, а еще 100 человек пригласят специально для работы в новом здании. Сдать объект планируют в 2025 году.

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