Подмосковье 06 июля 2023, 14:37 Поликлинику в микрорайоне Юбилейном капитально отремонтируют в Королеве осенью Пресс-служба Минздрава МО

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Поликлинику в микрорайоне Юбилейном капитально отремонтируют в Королеве. Готовность работ составила 85%. Работы планируют завершить этой осенью.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, самые посещаемые кабинеты перенесут на первый этаж. Также там разместят кабинеты выписки льготных лекарств и телемедицинских консультаций, обустроят комфортные зоны ожидания и удобную навигацию.

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«Поликлиника обслуживает более 40 тысяч жителей, в том числе около 7,2 тысячи детей. На время работ прием пациентов осуществлялся в соседнем здании. В настоящий момент капремонт выполнен на 85%», — рассказал главный врач Эдуард Шпилянский.

Здание было построено в конце 80-х годов прошлого века и ни разу не ремонтировалось. Там полностью заменят коммуникации и окна, проведут общестроительные работы и смонтируют вентиляционные и слаботочные системы. Кроме того, там появится новый цифровой рентген-аппарат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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