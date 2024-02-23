Подмосковье 23 февраля 2024, 18:56 Поликлинику в Лобне сдадут раньше срока Источник фото: Екатерина Дятловская / Екатерина Дятловская

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Строящуюся в округе поликлинику сдадут раньше срока. Об этом рассказала ВРИП главы Лобни Анна Кротова.

По ее словам, сейчас в округе строится четыре крупных объекта. Это большая школа на две тысячи мест, поликлиника на 600 посещений в смену и два детских сада на 330 и 100 мест.

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«Школа с детскими садами планируется к сдаче к 1 сентября. Больница — к концу года, и это раньше срока. Новое медучреждение возводится недалеко от поликлиники № 1 на улице Заречная. — Мы с подрядчиками на постоянной связи, помогаем им, контролируем процесс», — рассказала Кротова.

В пятиэтажном здании целый этаж займет терапевтическое отделение. Здесь также разместится дневной стационар по нескольким направлениям и женская консультация, которую оснастят операционной для проведения малоинвазивных операций.

В поликлинике также заработает отделение медицинской реабилитации со спортзалами.

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