Подмосковье 15 апреля 2023, 02:30 Поликлинику в истринском селе Новопетровское откроют осенью

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Поликлинику села Новопетровское городского округа Истра, где проходит капитальный ремонт, откроют для посетителей осенью. За качеством работ проследила глава муниципалитета Татьяна Витушева.

Учреждение было построено в 1992 году, масштабный ремонт здесь проводится впервые. Внутри обновленной поликлиники для жителей откроется рентген-кабинет, отделение дневного стационара, комфортные зоны ожидания и прочее. Также для учреждения было закуплено новое медицинское оборудование.

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Поликлиника готова на 58%, работы проводят 38 специалистов. Завершение капремонта запланировано на октябрь 2023 года, подрядчик намерен сдать объект досрочно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о внедрении нового стандарта поликлиник в регионе