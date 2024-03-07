07 марта 2024, 14:06
Поликлинику в деревне Мисайлово Ленинского округа построят к декабрю
Строительство новой поликлиники в деревне Мисайлово Ленинского городского округа завершилось на 65%. Открытие медицинского учреждения запланировано на декабрь 2024 года.
Поликлиника площадью семь с половиной тысяч квадратных метров сможет принять тысячу взрослых и маленьких пациентов.
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В здании уже закончили монтаж внутренних инженерных систем и вентиляции, установили водомерный узел и приступили к отделочным работам.
Как рассказал заместитель директора по строительству компании «Самолет» Николай Гаврилов, работы идут по графику.
«Готовность объекта составляет 65%. Ориентировочные сроки завершения работ — декабрь этого года», — пояснил Гаврилов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.
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