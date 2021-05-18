Поликлинику в Чехове превратят в клинико-диагностический центр. Принимать будут лучшие онкологи и хирурги

Взрослая поликлиника в Чехове вновь открылась после капитального ремонта. Всех врачей узкой специализации — онкологов, пульмонологов и других — перевели из соседнего здания сюда. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с пациентами и врачами. Медиков он поблагодарил за работу.

Посетителей принимают на первом и втором этажах. Там функционируют регистратура, хирургическое отделение, лаборатория, кабинеты врачей. Медучреждение рассчитано на прием до 250 человек в день.

Воробьев на первом этаже поговорил с пациентом, который уже вакцинировался от ковида, а теперь пришел на прием к хирургу. Местный житель сказал, что помнит, как в этом здании находилось родильное отделение. Мужчина отметил, что доволен вновь открывшейся поликлиникой.

«У нас в Чехове самая большая проблема — поликлиники. Особенно летом приезжают очень много. Сейчас эту открыли, ремонтируем еще одну», — сказал ему Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Губернатору показали кабинет хирургии, маммографии. В последнем проводится 28 исследований в день.

Хотел поблагодарить за работу, что приезжаете, усердно, профессионально трудитесь Андрей Воробьев.

Онколог рассказал Воробьеву, что в медицинском учреждении ждут аппарат для биопсии. Такое исследование проводят, в частности, для диагностики рака молочной железы. Глава региона рассказал, что субсидию на приобретение аппарата власти выдали. Технику должны поставить не позже сентября. Пульмонолог рассказал, что занимается профилактикой пациентов.

Источник фото: телеканал «360»

Капитальный ремонт в здании 1957 года постройки начался в 2020 году. Медучреждение начало работать уже 26 апреля.

«Месяц назад после капитального ремонта мы открыли этот корпус поликлиники на Пионерской, 4. До этого наша амбулаторная служба города была сосредоточена в одном здании — небольшом, на Пионерской, 2», — сказал главный врач Олег Шалаев.

По его словам, всех узких специалистов переводят на работу в отремонтированное здание.

«Здесь будут проводиться ряд исследований диагностических, таких как маммография, ультразвуковое исследование, кардиография, эхокардиография, эндоскопические методы исследования, гастроскопия, колоноскопия, спирография. Данный корпус можно назвать клинико-диагностическим центром, который впервые будет создан в городском округе Чехов. Это позволит быстро проходить диспансеризацию и обследование у разных специалистов и улучшит и качество оказания помощи, и доступность», — добавил Шалаев.

Источник фото: телеканал «360»

Заведующая отделением медицинской профилактики Чеховской областной больницы Елена Фаттахова рассказала, что приехала в Чехов с Ямала, из города Ноябрьска, по личному приглашению главврача.

«Мы работали с ним. Под его руководством наше отделение медицинской профилактики на Ямале было самым лучшим, занимало в течение нескольких лет первые места как лучшее отделение. Поэтому он пригласил меня здесь тоже участвовать в профилактической работе», — отметила она.

По ее словам, в структуру отделения войдет центр здоровья. Это позволит расширить объем обследований.

«Здание, которое открылось после ремонта, будет функционировать как центр по раннему выявлению хронических неинфекционных заболеваний. Здесь сконцентрированы узкие специалисты. Это поможет в максимально сжатые сроки комплексно обследовать пациента. Мы сюда перенесем кабинет вакцинации, и пациенты с хроническими заболеваниями, обследуясь, смогут пройти вакцинацию», — добавила врач.

Источник фото: телеканал «360»

Главный врач добавил, что в поликлинике сделают эндоскопический кабинет, кабинет помощи «для паллиативных пациентов, которые нуждаются в пристальном внимании, своевременной коррекции, госпитализации на паллиативные койки». Врач будет принимать пациентов, оказывать всю консультативную и методическую помощь.

Ремонтные работы здания выполнены на 90%. Сейчас завершается ремонт в административном крыле здания. В поликлинике сделали новый водопровод, отопление, канализацию, заменили системы кондиционирования, электроснабжения, вентиляции. Проведены фасадные, отделочные работы, смонтировано оборудование кабинета маммографии.