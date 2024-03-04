04 марта 2024, 15:00
Поликлинику уникального архитектурного формата построят в Ногинске в 2025 году
В Ногинске на второй Глуховской улице начали подготовительные работы к строительству нового медицинского учреждения площадью 13,5 тысячи квадратных метров. Особенности этого проекта — овальная форма здания, уютный внутренний двор и скульптурные элементы для оформления фасада.
По словам представителя подрядной организации Валерия Кузнецова, на данный момент завершено проектирование и одобрена техническая часть проекта. Подготовительные работы уже идут, включая прокладку ливневых канализаций. Основную часть работ планируют начать в апреле.
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Трехэтажное здание поликлиники оборудуют современной медицинской техникой. Там разместят отделение для взрослых на 350 посещений и для детей на 150 посещений в смену, а также кабинеты профильных специалистов, отделение неотложной помощи, инфекционное отделение и дневной стационар.
Главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц отметил, что поликлинику построят в рамках национального проекта «Здравоохранение». Она станет первой современной поликлиникой, возведенной по индивидуальному проекту.
В планах также благоустройство территории вокруг поликлиники. Здесь создадут детские площадки, зоны отдыха и парковку. Сдача объекта запланирована к концу 2025 года.
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