Подмосковье 16 марта 2023, 14:07 Поликлинику со стоматологическим отделением построят в Котельниках к 2025 году

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Поликлинику для взрослых и детей на 400 посещений в смену построят в микрорайоне Ковровый в Котельниках к 2025 году. Архитектурно-градостроительный облик поликлиники одобрила Мособлархитектура, сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Новая поликлиника предоставит своим посетителям медицинское обслуживание широкого спектра, включая стоматологическое отделение для детей и взрослых. Общая площадь пятиэтажного здания составляет порядка 11 тысяч квадратных метров», — сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он добавил, что строительство медучреждения будут осуществлять в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Благодаря реализации проекта поликлиники будет создано 150 новых рабочих мест.

Пациентам будет удобно в новом здании — на каждом этаже спланировано по две просторных зоны ожидания, на первом этаже предусмотрено кафе. Также проектом предусмотрен зал ЛФК на 10 человек для групповых занятий лечебной физкультурой.

Прилегающая территория будет благоустроена, здесь установят скамейки и освещение, появятся газоны и цветники, оборудуют детскую площадку с игровым комплексом и качелями.

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