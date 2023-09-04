Подмосковье 04 сентября 2023, 13:06 Поликлинику построят в ЖК «Гусарская Баллада» в Одинцове Территория строительства / Комитет по конкурентной политике Московской области

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Поликлинику на 500 посещений в смену построят в жилом комплексе «Гусарская Баллада» в Одинцове. Работы планируют завершить в 2025 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик подготовит необходимые документы, построит здание, разработает интерьер, поставит оборудование и проведет благоустройство территории.

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Площадь поликлиники составит 3,4 тысячи квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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