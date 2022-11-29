Подмосковье 29 ноября 2022, 11:28 Поликлинику под Истрой отремонтируют в 2023 году

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Обновление здания поликлиники в селе Новопетровском (округ Истра) продолжается под контролем специалистов компании «Управление технического надзора капитального ремонта». Работы ведутся на улице Советской.

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«Сейчас на втором и третьем этажах здания выполняется стяжка полов. На техническом этаже ведутся работы по утеплению и заделке швов плит перекрытия. Весь объем капитальных работ планируется завершить в конце следующего года»,— отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Специалисты компании «УТНКР» осуществляют контроль на объекте и следят за тем, чтобы технологические процессы соблюдались подрядчиком, а объемы работ соответствовали смете.

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