Поликлинику отремонтировали в селе Петрово-Дальнее в Подмосковье

Поликлинику в селе Петрово-Дальнее отремонтировали. Это городской округ Красногорск в Подмосковье. В учреждении обновили окна, двери, отделку и не только.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, это подразделение Красногорской больницы № 1.

Улучшили и напольное покрытие, кондиционеры. Выполнили электромонтажные работы.

Постоянно работаем над улучшением качества оказываемой медицинской помощи Светлана Стригункова.

По ее словам, в прошлом году отремонтировали еще более 120 медицинских центров Московской области.

«Нам очень важно, чтобы пациенты получали помощь, а врачи работали в комфортных условиях», — сказала Стригункова.

Эта поликлиника расположена по адресу: Красногорск, село Петрово-Дальнее, владение 1, строение 1. Записаться на прием можно через портал uslugi.mosreg.ru или по телефону 122.

Ранее стало известно, что Подмосковье выделит 1,7 миллиарда рублей на новые меры поддержки врачей.

По инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с января врачи начали получать выплату на аренду жилья.