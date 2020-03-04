    04 марта 2020, 16:50

    Поликлинику открыли в Кубинке после ремонта. Она сможет принимать 200 пациентов в смену

    Алена Собкалова, Елена Силиванова

    Доступно и комфортно. Так говорят о новой амбулатории в Кубинке. Ее ремонт наконец закончился. Местные жители ждали поликлинику почти два года.
    Поликлинику открыли в Кубинке после ремонта. Она сможет принимать 200 пациентов в смену | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «Раньше мы обслуживались на Генерала Вотинцева в Тросне. Но здесь все другое. Оно, конечно, все новое — и кушетки, и пеленальные столики новые», — поделилась впечатлениями Нина Лусникова, местная жительница.

    Нина Лусникова говорит, нигде раньше не видела такой детской комнаты. Сколько себя помнит, обслуживалась в старой поликлинике. Пока шел ремонт, пришлось обращаться к платным врачам и в областную больницу.

    Для многодетной мамы Виктории новая амбулатория — тоже настоящий подарок. Ведь она теперь рядом с домом.

    «Не хватало здесь детского стоматолога — это первоочередное. Хирургия, офтальмология — все это приходилось где-то искать, а теперь все рядом», — отметила Виктория Выступова, местная жительница.

    Поликлинику открыли в Кубинке после ремонта. Она сможет принимать 200 пациентов в смену | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Новую поликлинику оснастили современным оборудованием. Здесь теперь есть аппарат для УЗИ экспертного класса. Жители могут проверить зрение и вылечить зубы рядом с домом. Все оборудование новое, по последнему слову техники.

    «Новая специальность для наших условий — стоматолог, есть врачи общей практики, в перспективе планируется офтальмолог и гинеколог», — уточнила Елена Клетинкина, заведующий амбулаторией в Кубинке.

    В здании провели масштабный капитальный ремонт. Оно было построено уже более 25 лет назад. Из врачей были только терапевт и педиатр. Медицинского оборудования тоже не хватало. Чтобы исправить ситуацию, из областного бюджета потратили 42 миллиона рублей.

    Поликлинику открыли в Кубинке после ремонта. Она сможет принимать 200 пациентов в смену | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    «Все коммуникации нужно было заменить, дренажной системы не было, у нас затапливался подвал. И подрядчику пришлось все эти работы в течение двух лет качественно выполнить. И сегодня мы можем с уверенностью сказать, что помещение отремонтировано достойно, мы получили все лицензии и готовы принимать жителей», — заявил Андрей Иванов, глава Одинцовского городского округа.

    Сейчас клиника может принимать до 200 пациентов в смену. Запись уже открыта.