Поликлинику открыли в Кубинке после ремонта. Она сможет принимать 200 пациентов в смену

Доступно и комфортно. Так говорят о новой амбулатории в Кубинке. Ее ремонт наконец закончился. Местные жители ждали поликлинику почти два года.

Источник фото: телеканал «360»

«Раньше мы обслуживались на Генерала Вотинцева в Тросне. Но здесь все другое. Оно, конечно, все новое — и кушетки, и пеленальные столики новые», — поделилась впечатлениями Нина Лусникова, местная жительница.

Нина Лусникова говорит, нигде раньше не видела такой детской комнаты. Сколько себя помнит, обслуживалась в старой поликлинике. Пока шел ремонт, пришлось обращаться к платным врачам и в областную больницу.

Для многодетной мамы Виктории новая амбулатория — тоже настоящий подарок. Ведь она теперь рядом с домом.

«Не хватало здесь детского стоматолога — это первоочередное. Хирургия, офтальмология — все это приходилось где-то искать, а теперь все рядом», — отметила Виктория Выступова, местная жительница.

Источник фото: телеканал «360»

Новую поликлинику оснастили современным оборудованием. Здесь теперь есть аппарат для УЗИ экспертного класса. Жители могут проверить зрение и вылечить зубы рядом с домом. Все оборудование новое, по последнему слову техники.

«Новая специальность для наших условий — стоматолог, есть врачи общей практики, в перспективе планируется офтальмолог и гинеколог», — уточнила Елена Клетинкина, заведующий амбулаторией в Кубинке.

В здании провели масштабный капитальный ремонт. Оно было построено уже более 25 лет назад. Из врачей были только терапевт и педиатр. Медицинского оборудования тоже не хватало. Чтобы исправить ситуацию, из областного бюджета потратили 42 миллиона рублей.

Источник фото: телеканал «360»

«Все коммуникации нужно было заменить, дренажной системы не было, у нас затапливался подвал. И подрядчику пришлось все эти работы в течение двух лет качественно выполнить. И сегодня мы можем с уверенностью сказать, что помещение отремонтировано достойно, мы получили все лицензии и готовы принимать жителей», — заявил Андрей Иванов, глава Одинцовского городского округа.

Сейчас клиника может принимать до 200 пациентов в смену. Запись уже открыта.