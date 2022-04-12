Место с большой историей. Современную поликлинику откроют вместо снесенной в Одинцове

Современную поликлинику откроют в Одинцовском округе в 2023 году. Она появится в селе Ромашково. Выбранное для нее место — историческое. Там была построенная в конце ХIХ века деревянная больница, но из-за ветхости ее снесли. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что теперь откроется центр, оснащенный новой техникой.

Поликлиника сможет принимать по 350 пациентов в смену, в то время как прежняя была рассчитана лишь на 60.

Старое здание снесли в начале этого года. На освободившемся месте уже выполнили первую заливку нового фундамента.

Мы не стали менять локацию. На том же самом месте наша задача — через год сдать три очень важные для жителей микрорайона вещи: воду, поликлинику и благоустройство Андрей Воробьев.

В поликлинике разместятся кабинеты узкопрофильных врачей, перевязочные, помещения для рентгенов, УЗИ, ЭКГ и не только. Сейчас на площадке работают около 30 строителей.

Генеральный директор подрядной компании «АСГ Техно Строй» Алексей Совков сообщил, что учреждение запланировали сдать раньше срока. По контракту его необходимо открыть в декабре 2023 года, но задача — сделать это уже в апреле.

«Общестроительные работы мы закончим в декабре 2022 года. Оснащение объекта — до конца марта 2023 года, а в апреле — ввод объекта в эксплуатацию. То есть несколько с опережением графика планируем закончить», — уточнил он.

Уникальность проекта

Прежняя Ромашковская амбулатория появилась еще в 1897 году. Ее основали чаеторговцы Боткины. Со временем здание обветшало — его снесли.

Новое учреждение будет принимать и детей, и взрослых. Здесь начнут работать терапевты, педиатры, кардиолог, офтальмолог, невролог, гинеколог, эндокринолог, отоларинголог.

В селе Ромашково постоянно живут около пяти тысяч человек, а летом их количество вырастает до 15 тысяч. Рядом развивается жилой комплекс «Ромашково-2», где строят дома для 12 тысяч жителей, большую школу и два детских сада.

В связи с этим, ожидается прирост населения до 25-17 тысяч человек.

Пока что жителям, чтобы попасть к врачу, приходится ездить в Немчиновскую амбулаторию. На автомобиле этот путь занимает около 20 минут, а на общественном транспорте — от 40 до 50.

«Поликлиникой будет пользоваться вся округа. Мы оснастим ее необходимым оборудованием, сделаем благоустройство, чтобы и на велосипедах можно было приезжать, и мамам с колясками было удобно», — сообщил Воробьев.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что новую поликлинику укомплектуют всем необходимым.