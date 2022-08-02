Поликлинику №3 и травмпункт отремонтируют в Балашихе к концу года

Новые комфортные условия для работы врачей и пребывания пациентов создают в поликлинике № 3 и в здании, где располагаются травмпункт и наркологический диспансер. Капитальный ремонт этих объектов выполнен на 70%.

«После проведенных работ в поликлинике № 3 разместится детское отделение, которое ранее располагалось на первом этаже жилого здания. На капремонт двух наших объектов здравоохранения направлено более 200 миллионов рублей», — рассказал главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов.

После завершение работ поликлиника № 3 будет обслуживать 20 тысяч человек, из них четыре тысячи детей. Для детского отделения оборудуют отдельный вход. В здании, где расположены травмпункт и наркодиспансер, сейчас ведется отделка внутренних помещений, замена коммуникаций, ремонт фасада. В обновленном травмпункте установят новый цифровой рентгеновский аппарат.

Завершить капитальный ремонт двух объектов здравоохранения в Балашихе планируется до конца этого года. Также в декабре откроется после реконструкции крупнейшая поликлиника в Химках.