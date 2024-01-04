04 января 2024, 15:47
Поликлинику № 3 открыли в Егорьевске после капитального ремонта
Капитальный ремонт поликлиники № 3 Егорьевской центральной районной больницы полностью завершен. Работы начались весной 2022 года под контролем подведомственного региональному Министерству ЖКХ ГБУ МО «УТНКР».
Поликлиника расположена на улице Жукова Гора, дом № 19. Здание было построено в 80-е годы. В ходе ремонта специалисты отреставрировали фасад, заменили инженерные коммуникации, провели общестроительные работы. Кроме того, медицинское учреждение получило новые пластиковые окна и благоустройство прилегающих территорий.
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Во время выполнения работ представители ГБУ МО «УТНКР» совершили более 160 выездов на объект для проведения строительного контроля. Это гарантировало соблюдение технологических процессов подрядной организацией.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии нового корпуса поликлиники № 1 в Реутове.
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Поликлиники
Егорьевск
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