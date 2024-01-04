Подмосковье 04 января 2024, 15:47 Поликлинику № 3 открыли в Егорьевске после капитального ремонта пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Капитальный ремонт поликлиники № 3 Егорьевской центральной районной больницы полностью завершен. Работы начались весной 2022 года под контролем подведомственного региональному Министерству ЖКХ ГБУ МО «УТНКР».

Поликлиника расположена на улице Жукова Гора, дом № 19. Здание было построено в 80-е годы. В ходе ремонта специалисты отреставрировали фасад, заменили инженерные коммуникации, провели общестроительные работы. Кроме того, медицинское учреждение получило новые пластиковые окна и благоустройство прилегающих территорий.

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Во время выполнения работ представители ГБУ МО «УТНКР» совершили более 160 выездов на объект для проведения строительного контроля. Это гарантировало соблюдение технологических процессов подрядной организацией.

пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии нового корпуса поликлиники № 1 в Реутове.

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