Подмосковье 13 апреля 2023, 13:07 Поликлинику № 2 капитально отремонтируют в поселке Тучково Пресс-служба Минздрава МО

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В поселке Тучково Рузского округа завершился первый этап ремонта поликлиники № 2. На объекте отремонтировали кровлю, фасад, входную группу, а также заменили окна.

«В поликлинике № 2 в Тучкове получат медпомощь более пяти тысяч человек — это и взрослые, и дети. Проведение ремонта позволит им получать лечение в более комфортных условиях. На эти цели было направлено более 16 миллионов рублей», — сообщил главный врач Рузской областной больницы Олег Крейк.

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В скором времени рабочие приступят к отделке внутренних помещениях поликлиники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил оперативно оснащать больницы Подмосковья новой техникой. По словам главы региона, это крайне важно для быстрой постановки правильных диагнозов в условиях, когда в поликлиниках растет число посещений.

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