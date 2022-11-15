Подмосковье 15 ноября 2022, 12:40 Поликлинику на улице Циолковского в Королеве начнут строить в 2023 году

Читать 360tv в

Новая поликлиника появится В Королеве. Ее построят на территории Центральной городской больницы на улице Циолковского. Работы начнут в следующем году.

За одну смену в поликлинике будут принимать тысяч пациентов. Там обустроят детский и взрослый блоки, которые будут изолированы друг от друга. Принимать будут терапевты, педиатры, а также узкопрофильные специалисты.

Реклама

Учреждение оборудуют современным оборудованием, а территорию дополнительно озеленят и благоустроят.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что программу срочного ремонта медучреждений завершат до конца года. В эту работу включили глав округов, Минздрав и строителей.

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.