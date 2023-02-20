Подмосковье 20 февраля 2023, 12:30 Поликлинику на улице Советской в Мытищах построят к осени

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Инспекторы Главгосстройнадзора проверили строительство поликлиники на улице Советской в Мытищах. Она сможет принимать до 200 пациентов в смену и откроется осенью 2023 года.

Поликлинику строят рядом с городской клинической больницей в поселке Пироговский. Сейчас там ведут работы по устройству стен и коммуникаций.

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Всего за год в Подмосковье построили 15 объектов здравоохранения.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал пенсионеру из Ликино-Дулева помочь попасть на операцию к хорошим специалистам. Места в больнице, куда выдали направление, расписаны до конца весны.

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