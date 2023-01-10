Подмосковье 10 января 2023, 18:19 Поликлинику на улице Лавочкина в Химках открыли после ремонта

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Взрослая поликлиника № 2 на улице Лавочкина в Химках возобновила работу после капитального ремонта. В ходе работ отреставрировали фасад, кровлю, входные группы и заменили коммуникации.

Поликлиника обсуживает более 40 тысяч жителей Химок. На капремонт было направлено порядка 350 миллионов рублей.

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«Благодаря проведенному ремонту, удалось создать более комфортные условия в поликлинике — как для пребывания пациентов, так и для работы врачей. Установлена новое медицинское оборудование, созданы удобные зоны ожидания приема врача», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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В медучреждении установили новый рентгенаппарат, также там заработал компьютерный томограф. Проведенные работы помогли организовать доступную среду для маломобильных пациентов. Пациентов принимают 15 терапевтов и 36 узкопрофильных специалистов. Кроме того, при поликлинике заработал Центр амбулаторной онкологической помощи.

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