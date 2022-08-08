Поликлинику на улице Коминтерна в Мытищах отремонтируют к концу года

На территории Мытищ продолжается капитальный ремонт поликлиники, которая находится на улице Коминтерна. В общей сложности на ремонтные работы собираются потратить больше 243 миллионов рублей. К текущему моменту уже удалось выполнить порядка 58% от общего объема.

«КДЦ будет соединен переходом со зданием, где располагаются отделения стационара, что в свою очередь также будет способствовать повышению доступности оказания медицинской помощи. Благодаря капитальному ремонту, в консультативно-диагностическом центре будут созданы комфортные условия и для пациентов, и для медицинского персонала», — рассказал главный врач Мытищинской больницы Андрей Третьяков.

Ожидается, что все работы будут закончены уже до конца текущего года. После ремонта в поликлинике разместят консультативно-диагностический центр третьего уровня.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о проведении капитального ремонта в 39 медучреждениях Подмосковья в этом году.