Поликлинику на улице Гагарина в Реутове достроят к ноябрю | 360°

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Поликлинику на улице Гагарина в Реутове достроят к ноябрю

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Новый корпус поликлиники № 1 в Реутове почти достроили. Готовность объекта составила 70%, сообщили в Минстройкомплекса Подмосковья. Его планируют открыть уже в этом году.

Глава ведомства Владимир Локтев сообщил, что над строительством трудятся 70 человек и четыре единицы техники.

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«На объекте продолжается внутренние отделочные работы, установка дверных и оконных блоков, монтаж инженерных сетей. Строители также выполняют работы по благоустройству прилегающей территории», — добавил он.

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В четырехэтажном здании оборудуют диагностическое, терапевтическое и стоматологическое отделения, а также кабинеты узкопрофильных специалистов. Помощь там смогут получать до 250 человек в сутки.

На территории поликлиники высадят деревья и кустарники, установят детскую площадку, скамейки и урны, а также парковку для автомобилей и велосипедов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал округа Подмосковья, где строят новые поликлиники. Он выразил надежду, что работы завершат до конца года.

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