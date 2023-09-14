Подмосковье 14 сентября 2023, 15:20 Поликлинику на улице Астахова отремонтируют в Коломне Комитет по конкурентной политике Московской области

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Поликлинику на улице Астахова отремонтируют в Коломне. Там проведут отделку, установят систему навигации, а также пожарную сигнализацию.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике, подрядчик проведет строительные и отделочные работы, установит системы навигации, охраны и пожарную сигнализацию. Начальная центра контракта составит 19 миллионов рублей.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион полностью перейдет на цифровое медицинское оборудование в 2024 году.

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