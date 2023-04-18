Подмосковье 18 апреля 2023, 13:19 Поликлинику на тысячу посещений в смену построят в Королеве в 2025 году

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Поликлинику на тысячу посещений в смену построят в Королеве. Там откроют взрослое и детское отделения, а также консультативно-диагностические центры и клинико-диагностическую лабораторию. Завершить работы планируют в 2025 году.

Для строительства поликлиники Минимущества Подмосковья передало Дирекции капитального строительства и больницы Королева в безвозмездное пользование участок площадью 7,8 гектара.

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По словам главы министерства Наталья Адигамовой, площадь поликлиники составит 14 тысяч квадратных метров.

«В новом медучреждении площадью 14 тысяч квадратных метров, помимо взрослого и детского отделений, разместятся два консультативно-диагностических центра, клинико-диагностическая лаборатория, а также отделения специализированной и неотложной помощи, профилактики и реабилитации», — сказала она.

Поликлинику оснастят современным оборудованием, а на территории проведут благоустройство и построят подземную парковку.

Программа переподготовки педиатров заработала в Подмосковье — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По ней врачи могут усовершенствовать навыки, поделиться опытом и даже справиться с профессиональным выгоранием.

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