Поликлинику на площади 6,8 гектара построят в Лобне

Для строительства поликлиники на 600 посещений в смену в безвозмездное пользование передан земельный участок площадью порядка 6,8 гектара. Об этом сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«Поликлиника долгожданная, жители ее очень ждут. Сейчас на территории муниципалитета функционируют две поликлиники, одна из них уже не справляется с потоком пациентов. Новое медучреждение позволит принимать как можно больше жителей в самых современных комфортных условиях», — рассказала она.

Медицинское учреждение укомплектуют современным оборудованием, здесь появятся клинико-диагностическая лаборатория, дневной стационар, отделение реабилитации, рентген-кабинет, женская консультация, кабинеты врачей узких специальностей.

Строительство объекта будет осуществляться в рамках президентского проекта «Здравоохранение» за счет средств бюджета. Еще три новые поликлиники появятся в Пушкино, Чехове и Люберцах. В Подмосковье продолжается обновление объектов здравоохранения. Особое внимание уделяют ремонту стационаров. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.