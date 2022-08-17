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    17 августа 2022, 15:49

    Поликлинику на площади 6,8 гектара построят в Лобне

    Мария Мурашова

    Для строительства поликлиники на 600 посещений в смену в безвозмездное пользование передан земельный участок площадью порядка 6,8 гектара. Об этом сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

    Поликлинику на площади 6,8 гектара построят в Лобне

    «Поликлиника долгожданная, жители ее очень ждут. Сейчас на территории муниципалитета функционируют две поликлиники, одна из них уже не справляется с потоком пациентов. Новое медучреждение позволит принимать как можно больше жителей в самых современных комфортных условиях», — рассказала она.

    Медицинское учреждение укомплектуют современным оборудованием, здесь появятся клинико-диагностическая лаборатория, дневной стационар, отделение реабилитации, рентген-кабинет, женская консультация, кабинеты врачей узких специальностей.

    Строительство объекта будет осуществляться в рамках президентского проекта «Здравоохранение» за счет средств бюджета. Еще три новые поликлиники появятся в Пушкино, Чехове и Люберцах. В Подмосковье продолжается обновление объектов здравоохранения. Особое внимание уделяют ремонту стационаров. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.