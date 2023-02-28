Подмосковье 28 февраля 2023, 09:17 Поликлинику на 600 посещений в смену откроют в Лобне в 2025 году

Читать 360tv в

В Лобне началось строительство поликлиники на 600 посещений в смену. На объекте начали подготовительные работы — очистку участка от снега и деревьев. На следующей неделе начнется обустройство фундамента.

По словам начальника участка Сергея Дударенкова, строители убрали ненужную растительность, начали укладку дорог и разметку площадки.

Реклама

«Завтра приедет геодезист, разметит котлован, и со следующей неделе приступим к разработке», — добавил он.

Реклама

Новую поликлинику оснастят современным оборудованием. Там откроют дневной стационар, два рентген-кабинета, а также будут оказывать неотложную помощь. В здание переедет женская консультация, появятся отделения для инфекционных больных и реабилитации.

Главврач Павел Прокофьев отметил, что жители стали чаще сообщать о больших очередях на прием. Эту проблему удастся решить строительством новой поликлиники.

«Для сравнения: площадь действующей поликлиники — 1800 квадратных метров, площадь строящейся — более 10 000. Для нас это новые колоссальные возможности помогать жителям в лечении и диагностике», — сказал он.

Здание построит по нацпроекту «Здравоохранение». Учреждение планируют открыть в начале 2025 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поликлинике в Ликино-Дулеве, которая прошла перезагрузку и попала в топ рейтинга по итогам прошлого года. Сегодня это одно из немногих учреждений, где нет дефицита врачей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».