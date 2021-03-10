Поликлинику на 600 посещений в смену начали строить в Коломне

В Московской области в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» начали строить новую поликлинику. Медицинское учреждение на 600 мест появится в микрорайоне Подлипки городского округа Коломна. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса региона.

Открыть поликлинику в Коломне планируют в 2022 году. Подрядчик уже ведет работы подготовительного этапа.

Поликлиника расположится в четырехэтажном здании. Там обустроят лечебно-диагностическое отделение с кабинетами врачей общей практики и узких профильных направлений. В здании создадут отделение экстренной помощи, клинико-диагностическую лабораторию.

В поликлинике будет работать дневной стационар для детей и взрослых, а также отделения функциональной диагностики и физиотерапии, лучевой диагностики.

Медицинское учреждение оснастят всем необходимым оборудованием для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических патологических состояний и выявления других заболеваний.

Общая площадь поликлиники — боле пяти тысяч квадратных метров. Учреждение будет оборудовано для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Прилегающую территорию комплексно благоустроят и озеленят.