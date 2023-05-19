Подмосковье 19 мая 2023, 15:54 Поликлинику на 600 посещений в смену достроят в Лобне к осени 2024 года

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Поликлинику на 600 посещений в смену построят в Лобне с опережением графика — к сентябрю 2024 года. В учреждении будут оказывать медицинскую помощь жителям пяти микрорайонов округа.

Строительство поликлиники началось в марте. Сейчас рабочие заканчивают цокольный этаж. На объекте заняты около 60 человек, на этапе отделки привлекут еще 200. Поликлинику планировали построить к концу следующего года, но строители работают быстро. Они обещают не снижать темпы и успеть к осени.

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«Заканчиваем подвал, на следующей неделе приступим к первому этажу. <…> В конце июля мы полностью заканчиваем монолит, до конца октября закроем контур, пустим тепло и уже уйдем в зиму с отделочными работами», — рассказал начальник строительного участка Андрей Воронцов.

В пятиэтажном здании разместят терапевтическое и эндоскопическое отделения, дневной стационар и лабораторию, женскую консультацию, отделение для инфекционных больных и блок медицинской реабилитации.

«В новой поликлинике будет однозначно удобно. Будет комфортно обращаться за медицинской помощью, потому что там предусмотрены и санузлы, и зоны ожидания, и комната приема пищи», — отметил главный врач Лобненской центральной городской больницы Павел Прокофьев.

Также в новое помещение переведут и фармацевтическую службу, сотрудники которой отметили сегодня профессиональный праздник. Медиков поздравил глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион достиг положительного баланса в трудоустройстве врачей.

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