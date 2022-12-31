Подмосковье 31 декабря 2022, 18:45 Поликлинику на 600 посещений в смену достроили в Коломне

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Строительство поликлиники на 600 посещений в смену завершилось в Коломне. Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк проверил объект перед открытием.

Поликлинику построили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. В медицинском учреждении установили современную навигацию, организовали комфортные зоны ожидания приема врача и поставили системы кондиционирования воздуха. Также там появилась новая медицинская аппаратура: 2 рентгенаппарата, флюорограф, маммограф и дентальный рентгенаппарат.

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«Это важный объект для всего городского округа Коломна. Новая поликлиника в микрорайоне Подлипки будет обслуживать более 26 тысяч взрослых и детей — жителей нового микрорайона и соседних территорий. Штат медицинских специалистов сформирован», — отметил Алексей Сапанюк.

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Кроме того, на базе поликлиники будет функционировать новый консультационно-диагностический центр. За помощью специалистов смогут обратиться как местные жители, так и пациенты из других муниципалитетов. Медучреждение начнет прием горожан уже в начале 2023 года.

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