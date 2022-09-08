Поликлинику для взрослых и детей в Коломне построят этой осенью | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 15:25 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Поликлинику для взрослых и детей в Коломне построят этой осенью pixabay.com

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В Коломне подходит к концу строительство поликлиники для взрослых и детей, в ней смогут принимать до 600 человек в одну смену. К этому моменту объект готов уже на 85%, рассказали в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

«В настоящее время на объекте продолжаются работы по внутренней отделке помещений, монтажу инженерных сетей — слаботочных систем, вентиляции, электроснабжения и прочего. Строители также завершают благоустройство территории — устанавливают игровые площадки, оборудуют зоны отдыха. Общая строительная готовность — более 85%», — рассказали в ведомстве.

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Ожидается, что все работы закончатся и объект будет сдан уже в течение осени этого года. Здание включает в себя четыре этажа. В нем разместятся лечебно-диагностическое отделение, в котором появятся кабинеты врачей общей практики и профильных направлений, а также другие жизненно важные отделения для пациентов. Общая площадь новой поликлиники составит больше 4,5 тысячи квадратных метров.

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После строительства нового объекта получится снять дефицит площадей в поликлиническом звене. За новым учреждением закрепят как минимум 50 тысяч жителей, которым будут оказывать профессиональную медицинскую помощь рядом с домом.

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