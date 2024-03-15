Подмосковье 15 марта 2024, 13:49 Поликлинику для взрослых и детей построят в поселке Октябрьское к 2025 году Министерство строительного комплекса Подмосковья

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Строительство поликлиники для взрослых и детей продолжается в Люберецком поселке Октябрьское. Окончание работ запланировано на декабрь 2025 года, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Согласно проекту, медучреждение рассчитано на 500 посещений в смену. Сейчас на объекте ведется бетонирование фундаментной плиты и стен подвальной части здания. На данный момент возведение объекта выполнили на 7%.

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Для пациентов будут работать отделение медицинской профилактики, педиатрическое и терапевтическое отделения, блок хирургических и стоматологических кабинетов и другие необходимые отделения. Также в поликлинике установят современное оборудование, включая КТ, МРТ, рентген.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт строительству больницы в Балашихе.

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