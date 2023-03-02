Подмосковье 02 марта 2023, 09:59 Поликлинику для детей и взрослых построят в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе

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Поликлиника на 1000 посещений в смену появится в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе. В ней смогут получить помощь и взрослые, и дети. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья. Строительство будут вести за счет внебюджетных средств.

Площадь здания превысит семь тысяч квадратных метров. Детский и взрослый блоки будут изолированы друг от друга. На первом этаже разместят кабинеты забора крови и приема биоматериалов, регистратуру, кабинеты неотложной помощи и врача-инфекциониста.

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Взрослые пациенты смогут получить помощь гастроэнтеролога, кардиолога, оториноларинголога, офтальмолога, ревматолога и других специалистов. Для них также откроют кабинеты функциональной и лучевой диагностики, физиотерапии, а также дневной стационар.

В детском отделении будут работать педиатры, эндокринолог, травматолог, офтальмолог, физиотерапевт, стоматолог и другие врачи. Юным пациентам будут проводить УЗИ, ЭКГ, гастроскопию и холтеровский мониторинг. В блоке откроют кабинет лечебной физкультуры и массажа.

«В ЖК „Пригород Лесное“ уже построены и работают три детских сада на 360 детей каждый и школа на 1100 учеников. Всего будет построено девять школ, 18 детских садов, поликлиника, пожарная часть, отделение полиции и физкультурно-оздоровительный комплекс», — добавила глава Минжилполитики Инна Федотова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поликлинике в Ликино-Дулеве, которая прошла перезагрузку и попала в топ рейтинга по итогам прошлого года. Сегодня это одно из немногих учреждений, где нет дефицита врачей.

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