Подмосковье 13 декабря 2022, 17:24 Поликлиники в Ногинске и Старой Купавне откроются после ремонта в начале 2023 года

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Успенская поликлиника в Ногинске и поликлиника в Старой Купавне откроются после ремонта в начале 2023 года. Глава Богородского округа на рабочем совещании с заместителями поручил проконтролировать ремонтные работы на этих объектах.

Ремонт в поликлинике Старой Купавны готов на 50%. Внутри уже идут отделочные работы. Инженерные сети полностью обновили. В некоторых кабинетах выложили плитку, поставили новые двери, скоро заменят и радиаторы. Сейчас на объекте трудятся более 20 человек. После окончания ремонта сюда завезут новую мебель и оборудование.

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Жители очень ждали преображений. В городской поликлинике обслуживаются более 21000 человек, а в смену принимают около 100 пациентов.

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Кипит работа и в Успенской поликлинике в Ногинске. Сейчас там ставят ограждение для педиатрического отделения.

«Зона будет для деток, она отдельно огорожена стеклянной перегородкой. Чтобы были разные зоны ожидания и потоки пациентов не пересекались, маршрутизация будет», — рассказал заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Ногинской областной больницы Леонид Туманов.

Как и в Старой Купавне, здесь позаботятся об удобстве людей с ограниченными возможностями. Входная группа будет переоборудована.

«Предусмотрены такие элементы как доступная среда. Мы видим, раньше были просто лестницы, которые пришли в негодность. Со временем сгнило абсолютно все. Все снесено будет, полностью входная группа будет переделана и, соответственно, с правой стороны будет пандус для маломобильных групп», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Богородский Олег Шойко.

Хоть сроки и сжатые, подрядчики идут по графику. Так что вскоре двери для пациентов обоих медучреждений снова будут открыты.

«Ремонт в учреждениях здравоохранения — очень важная работа. В прошлом году в Богородском округе отремонтировали 12 медицинских учреждений, в этом — будут отремонтированы еще три. В ФАПе в Вишняковских дачах работы завершены, в Успенске и в Старой Купавне их завершат в первом квартале 2023 года. Задача — создать комфортные условия для работы медицинского персонала и для посетителей», — отметил глава городского округа Богородский Игорь Сухин.

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