13 января 2023, 17:11
Поликлиники в Дубне получили новые аппараты для МРТ и рентгенов
Новое тяжелое оборудование появилось в поликлиниках Дубны на улицах Карла Маркса и 9 Мая. Аппараты МРТ и рентгена ввели в работу взамен устаревшей медтехники.
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Более 108 миллионов рублей направили на закупку аппаратов для поликлиник Дубны. Установка МРТ обладает высокой мощностью, что позволит диагностировать многие заболевания на ранней стадии. Планируется проводить по 18 исследований ежедневно. Аппарат рентгена будет делать до 50 снимков в день.
Такую же технику в прошлом году получили и другие медицинские учреждения региона.«За 12 месяцев мы ввели в работу девять аппаратов МРТ и 33 рентген-установки в Подмосковье на сумму более 1,5 миллиарда рублей», — уточнила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.По поручению губернатора Андрея Воробьева в Подмосковье действует программа замены тяжелого аналогового оборудования на современное. В течение трех лет планируется приобрести 279 единиц медтехники.
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