Подмосковье 23 августа 2023, 12:24 Поликлиники, школы и общественные пространства: что изменилось в Королеве за 10 лет

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Наукоград Королев – город космической славы. Здесь живут неравнодушные люди, ценящие историю и создающие будущее. Для них важно, чтобы город был комфортным, уютным, удобным, красивым, чтобы в Королеве можно было и работать, и учиться, и отдыхать. Буквально 10 лет назад наукоград не мог похвастаться удобной городской средой, но сегодня ситуация кардинально изменилась.

Генплан и капремонт больницы

В Королеве долгое время не было Генплана. А это документ, определяющий стратегию развития города. Отсутствие четкого стратегического плана развития города привело к хаотичной точечной застройке без возведения и развития необходимой инфраструктуры. Поэтому 10 лет назад Королев – это долгострои, бессистемная стройка, отсутствие планов по ремонту и строительству социальных объектов. Например, в центральной больнице города не было капитального ремонта 40 лет. Тогда губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил перед главами задачу: в течение 2016 года все подмосковные муниципалитеты должны принять генеральные планы развития. Новый Генплан активно обсуждался с жителями и в нем учтены их предложения. Благодаря этой работе за почти 10 лет город преобразился.

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Ну а капитальный ремонт центральной городской больницы начался уже в 2015 году. Причем реконструкция не заканчивалась только ремонтом – там обновили оборудование, открыли большую лабораторию, оборудовали новые современные операционные и, главное, провели и до сих пор проводят большую работу по привлечению квалифицированных медработников. Сейчас Центральную больницу не узнать, а вместе с ней завершается и ремонт городских поликлиник.

Полностью завершили ремонт и переоснащение поликлиники в Первомайском и Костино. До конца этого года заработает по новому стандарту еще и поликлиника в Юбилейном. В этом году планируется завершить капремонт ещё двух корпусов и здания психоневрологического диспансера.

Места отдыха горожан и спортивные объекты

Преображение городской инфраструктуры началось с капитального ремонта центральной площади и парка. Здесь появилось новое общественное пространство, которое с удовольствием посещают жители и гости города. В 2020 году в Королеве появилась еще одна новая пешеходная зона для прогулок и поездок на велосипедах – дорога вдоль Акуловского водоканала. Этот проект был признан одной из лучших практик в России и сегодня является любимым местом для прогулок. Кроме того, зона соединяет микрорайон Юбилейный с центральной частью города.

В Юбилейном уже обновили сквер имени Академика Бруя. Сейчас проектируется парк у Папанинской дачи, о чем давно просили жители микрорайона. Идут ремонтные работы в сквере имени Лизы Чайкиной. Его для ремонта выбрали с помощью народного голосования. В прошлом году завершился ремонт в историческом месте Королева – парке-усадьбе А. Н. Крафта. Здесь сохранили исторический облик усадьбы.

В 2018 году капитальное преображение пережил стадион «Вымпел». Это историческое спортивное место притяжения в Королеве долгое время было просто полем с разбитыми немногочисленными трибунами. Сегодня «Вымпел» - это настоящий спортивный комплекс с ледовым дворцом, футбольным полем, площадками для спортивных игр и многим другим. Был отремонтирован и стадион в микрорайоне Первомайский, а в этом году продолжается ремонт стадиона «Чайка» в микрорайоне Юбилейный. Также до конца года будут обновлены трибуны, волейбольная площадка, теннисные корты. А в следующем году здесь также заработает подогрев футбольного поля, а на хоккейной коробке будет качественное ледовое покрытие.

Школы и детские сады

Образование в Королеве всегда находилось на высоком уровне: ученики городских школ и выпускники традиционно из года в год показывают высокие результаты на олимпиадах и экзаменах. За последние годы в Королеве появились пристройки к школам, что помогло избавиться от второй смены. Сейчас в Первомайском строится новая школа на 825 мест. На улице Академика Легостаева откроют свои двери новая школа и детский сад. Здесь ведется активная работа над уникальным проектом - лицеем «Роскосмоса» на 300 учащихся.

Идет работа по капитальному ремонту образовательных учреждений. Сейчас кипит работа в самой большой по площади гимназии в Подмосковье – № 17. Здание будет полностью обновлено и оснащено современным оборудованием. Всего же в этом году капитально отремонтируют шесть школ. Ремонтируются и детские сады.

В микрорайоне Юбилейный реализуется проект по строительству новой музыкальной школы, которую ждут все родители и дети. В настоящий момент готов проект нового здания, а ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2024 года.

ЖКХ и благоустройство

Благодаря работающим программам по благоустройству в Королеве обновили подъезды в многоквартирных жилых домах. Каждый год жители домов не просто получали новые подъезды, но и могли участвовать в конкурсах.

Жители микрорайонов Юбилейный и Первомайский получили чистую воду в домах и квартирах, благодаря строительству ВЗУ и модернизации систем водоснабжения. В микрорайоне Юбилейный полностью заменили насосное оборудование, которое прослужило более полувека.

Уже заработала новая котельная, которая должна обеспечить теплом Центральную больницу и все прилегающие дома. На ремонт теплосетей выделили более миллиарда рублей.

До конца года будет вопрос реконструкции перехода через железнодорожные пути на станции Подлипки-Дачные, чтобы он стал удобным для жителей города и особенно для мам с колясками и маломобильных граждан.