Подмосковные поликлиники получили еще около 180 тысяч доз «Спутника V»
Еще около 180 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступило в Подмосковье. Прививку от коронавируса делают всем желающим старше 18 лет. Главное условие — отсутствие противопоказаний.
Это подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Она уточнила, что вакцины распределили между поликлиниками Подмосковья.
Мы стремимся сделать так, чтобы вакцинация была максимально доступной для жителей и гостей Подмосковья
Вакцинацию в регионе делают бесплатно. Записаться на нее в Подмосковье можно через госуслуги, в поликлиниках, МФЦ или по номеру 122.
«Всем надо помнить, что вирус никуда не ушел, поэтому важно защитить себя и сделать прививку», — отметила Светлана Стригункова.
С собой потребуется взять паспорт, полис и СНИЛС. Все адреса пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте.
Стригункова рассказала, что на сегодняшний день Московская область получила уже более 813 тысяч доз вакцины «Спутник V».