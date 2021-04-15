Подмосковные поликлиники получили еще около 180 тысяч доз «Спутника V»

Еще около 180 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступило в Подмосковье. Прививку от коронавируса делают всем желающим старше 18 лет. Главное условие — отсутствие противопоказаний.

Это подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Она уточнила, что вакцины распределили между поликлиниками Подмосковья.

Мы стремимся сделать так, чтобы вакцинация была максимально доступной для жителей и гостей Подмосковья Светлана Стригункова.

Вакцинацию в регионе делают бесплатно. Записаться на нее в Подмосковье можно через госуслуги, в поликлиниках, МФЦ или по номеру 122.

«Всем надо помнить, что вирус никуда не ушел, поэтому важно защитить себя и сделать прививку», — отметила Светлана Стригункова.

С собой потребуется взять паспорт, полис и СНИЛС. Все адреса пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте.

Стригункова рассказала, что на сегодняшний день Московская область получила уже более 813 тысяч доз вакцины «Спутник V».