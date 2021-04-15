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    15 апреля 2021, 11:44

    Подмосковные поликлиники получили еще около 180 тысяч доз «Спутника V»

    Анастасия Аброськина

    Еще около 180 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступило в Подмосковье. Прививку от коронавируса делают всем желающим старше 18 лет. Главное условие — отсутствие противопоказаний.

    Подмосковные поликлиники получили еще около 180 тысяч доз «Спутника V» | Изображение 1

    Это подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Она уточнила, что вакцины распределили между поликлиниками Подмосковья.

    Мы стремимся сделать так, чтобы вакцинация была максимально доступной для жителей и гостей Подмосковья

    Светлана Стригункова.

    Вакцинацию в регионе делают бесплатно. Записаться на нее в Подмосковье можно через госуслуги, в поликлиниках, МФЦ или по номеру 122.

    «Всем надо помнить, что вирус никуда не ушел, поэтому важно защитить себя и сделать прививку», — отметила Светлана Стригункова.

    С собой потребуется взять паспорт, полис и СНИЛС. Все адреса пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте.

    Стригункова рассказала, что на сегодняшний день Московская область получила уже более 813 тысяч доз вакцины «Спутник V».