Подмосковные поликлиники получили еще 70 тысяч доз «Спутника V»

Еще более 70 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступило в Подмосковье. Прививку от коронавируса делают всем желающим старше 18 лет. Главное условие — отсутствие противопоказаний.

Это подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Она напомнила, что сейчас вакцинация остается самым надежным способом защититься от коронавируса и его возможных осложнений.

Эпидемическая ситуация в Подмосковье стабилизируется, но вирус никуда не ушел. Важно защитить себя и сделать прививку Светлана Стригункова.

По словам министра, всего Московская область получила уже 634 тысячи доз отечественного препарата «Спутник V».

Вакцинацию в регионе делают бесплатно. Записаться на нее в Подмосковье можно через «Госуслуги», в поликлиниках, МФЦ или по номеру 122.

С собой потребуется взять паспорт, полис, СНИЛС. Все адреса пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте по Подмосковью.

Ранее стало известно, что жители региона получили почти 600 тысяч звонков от нового робота-помощника, пригласившего их сделать прививку от коронавируса.