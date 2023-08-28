Подмосковье 28 августа 2023, 12:28 Поликлиники Подмосковья получили отечественные вакцины от гриппа

Читать 360tv в

В Подмосковье стартовала ежегодная осенняя кампания по вакцинации жителей от гриппа. Поликлиники региона уже получили партии современной отечественной вакцины «Совигрипп», а также «Ультрикс» и «Ультрикс квадри».

Осенью традиционно фиксируется подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. В связи с этим крайне важно принять меры предосторожности и сделать прививку от гриппа, чтобы обезопасить себя и близких. Рекомендуется пройти вакцинацию как можно раньше, пока иммунитет не успел сформироваться. Школьники и дошкольники смогут сделать укол в медкабинетах образовательных учреждений.

Реклама

«Планируется привить порядка 4,5 миллиона жителей региона, включая миллион детей», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Для прохождения прививки от гриппа необходимо записаться на прием к участковому терапевту или педиатру в поликлинике по месту прикрепления. Врач осмотрит пациента и выпишет направление на вакцинацию. Записаться можно через портал Госуслуг, по телефону регистратуры 122 или в чат-боте в Telegram.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году. Аналоговые флюорографы, маммографы и рентген-аппараты заменят на цифровые.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».