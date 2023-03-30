Подмосковье 30 марта 2023, 16:10 Поликлиники Подмосковья получат сведения о новорожденных в автоматическом режиме Пресс-служба Минздрава МО

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Информация о новорожденных будет автоматически передаваться в поликлиники в Подмосковье. Она будет содержать дату рождения, адрес пребывания, контактный телефон и данные о здоровье.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, цифровизация здравоохранения — одна из главных задач региона.

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«Передача данных о новорожденных из роддомов в детские поликлиники позволит специалисту уделить больше времени консультации родителей и осмотру ребенка, а не бумажной работе, так как данные в системе ЕМИАС предварительно уже будут заполнены автоматически», — отметила она.

Обязательный осмотр ребенка проводят после выписки из роддома. Он необходим для своевременной диагностики патологий и заболеваний. Во время патронажа родителям также рассказывают о грудном вскармливании и уходе за новорожденным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал медикам 14 автомобилей скорой помощи. С ними он встретился на новой подстанции скорой медицинской помощи в городском округе Солнечногорск.

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