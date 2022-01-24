Поликлиники Подмосковья с 24 января будут работать по новому расписанию. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы видим, как напряженно работают все врачи. Есть определенная нервозность, связанная с дозвоном к врачу. Поэтому мы открыли поликлиники без выходных — с 08:00 до 20:00», — сказал он.

Воробьев поблагодарил волонтеров, медиков, узких специалистов, которые помогают первичному звену. Ведь таким образом увеличивается число дежурных врачей.

Губернатор подчеркнул, что нужно рассказать жителям о приеме в порядке живой очереди. При этом людям надо объяснить, при каких симптомах лучше вызвать врача на дом.

Андрей Воробьев рассказал, что, чтобы усилить работу кол-центров «122», туда направили студентов подмосковных медвузов для оказания консультаций. По мнению главы региона, такая мера должно помочь разгрузить первичное звено.