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    24 января 2022, 12:16

    Поликлиники Подмосковья перешли на новый режим работы — Воробьев

    Поликлиники Московской области будут работать без выходных с 08:00 до 20:00

    Анастасия Аброськина, Наза Салех Захи

    Поликлиники Подмосковья с 24 января будут работать по новому расписанию. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «Мы видим, как напряженно работают все врачи. Есть определенная нервозность, связанная с дозвоном к врачу. Поэтому мы открыли поликлиники без выходных — с 08:00 до 20:00», — сказал он.

    Воробьев поблагодарил волонтеров, медиков, узких специалистов, которые помогают первичному звену. Ведь таким образом увеличивается число дежурных врачей.

    Губернатор подчеркнул, что нужно рассказать жителям о приеме в порядке живой очереди. При этом людям надо объяснить, при каких симптомах лучше вызвать врача на дом.

    Андрей Воробьев рассказал, что, чтобы усилить работу кол-центров «122», туда направили студентов подмосковных медвузов для оказания консультаций. По мнению главы региона, такая мера должно помочь разгрузить первичное звено.