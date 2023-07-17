Подмосковье 17 июля 2023, 14:40 Поликлиники Лобни получили современные аппараты для физиотерапии пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Поликлиники Лобни получили аппараты «Магнитный симпатокор» и «АМО-АТОС». Современное оборудование предназначено для физиотерапии и оказывает лечебное воздействие на больные органы магнитным полем.

Аппараты закупили на средства целевой субсидии в рамках исполнения наказов избирателей.

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«Благодаря физиотерапевтическим процедурам, лечебной физкультуре, массажу с применением новых, ранее не имевшихся в арсенале городской больницы аппаратов, процесс выздоровления будет протекать быстрее и эффективнее. Новое оборудование позволит увеличить охват пациентов, нуждающихся в реабилитации, и ускорить их выздоровление», — рассказала старшая медицинская сестра физиотерапевтического отделения Светлана Машкова.

Кроме того, в центральной городской больнице Лобни начался капитальный ремонт кабинета маммографии. После там установят новый цифровой маммограф. Также установят новый рентгенодиагностический комплекс во взрослой поликлинике № 1. Работы проведут в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» и нацпроекта «Здравоохранение».

Два рентген-кабинета в детской поликлинике и в поликлинике № 2 капитально отремонтировали в 2022 году, установив новое оборудование. Также провели ремонт кровли в детской поликлинике, поликлиниках № 1 и № 2, круглосуточном стационаре. Сейчас в Лобне ведется строительство новой поликлиники на 600 посещений в смену.

«Президент поручил уделить особое внимание первичному звену, поэтому мы много ресурсов тратим не только на строительство, но и на модернизацию поликлиник, амбулаторий, офисов врачей общей практики. А чтобы жители могли быстрее проходить обследования, мы до конца следующего года заменим все тяжелое аналоговое оборудование на цифровое», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Также в Подмосковье планируют открыть семь поликлиник и подстанцию скорой помощи к концу года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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