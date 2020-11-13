В Коломенском городском округе продолжается ремонт медучреждений. Несколько уже отремонтировано, идут работы в двух поликлиниках: №2 в микрорайоне Колычево и поликлинике в поселке Радужный.

Последняя должна открыться для пациентов на следующей неделе. Раньше там делали только косметический ремонт, хотя здание построили еще в 1986 году. Масштабные работы в поликлинике начались в марте 2020-го.

«После завершения работ пациенты смогут получать медицинскую помощь в более комфортных условиях. Также и наши врачи будут трудиться в достойных условиях, что в целом позволит повысить качество оказания помощи», — рассказал главный врач Коломенской ЦРБ Олег Митин.

Источник фото: телеканал «360»

Во время капитального ремонта строители полностью отремонтировали кровлю, фасад, заменили инженерные коммуникации. Теперь там установлены новые окна, двери, сделана внутренняя отделка помещений. Финансирование работ велось из регионального бюджета в рамках губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья».

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева на эту поликлинику, обслуживающую более 4,5 тысячи человек, было направлено порядка 27 миллионов рублей. Медучреждение рассчитано на 75 посещений в смену Денис Лебедев глава Коломенского городского округа.

Жительница поселка Радужный Людмила Васина очень довольна тем, что поликлинику отремонтировали.

«Что тут скажешь, даже вспоминать старую поликлинику не хочется: обшарпанные стены и снаружи, и внутри. Вижу, как сейчас работы кипят, и глаз радуется преображениям. Надеюсь, и внутри все супер. Жду скорого открытия», — сказала Васина.

Ремонт поликлиники №2 в микрорайоне Колычево в самом разгаре. Правительство региона выделило на эти цели около 120 миллионов рублей. К настоящему моменту работы выполнены почти наполовину: полностью заменена крыша, утеплен фасад здания, продолжается монтаж вентиляции. Рабочие приступили к ремонту системы водоснабжения и водоотведения.

Источник фото: телеканал «360»

Поликлиника №2 — одно из крупнейших структурных подразделений Коломенской ЦРБ. В среднем ежедневно ее посещают 700 жителей округа, всего она обслуживает более 42 тысяч человек.

С начала года в Коломенском городском округе при финансовой поддержке регионального правительства завершили капитальный ремонт двух медучреждений: инфекционного отделения в микрорайоне Щурово и здания старого роддома, где находится инфекционный центр для лечения пациентов с COVID-19.

В следующем году капитальный ремонт планируют начать в хирургическом отделении №7. Здание построено в 1984 году и давно нуждается в обновлении.