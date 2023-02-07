07 февраля 2023, 16:24
Жителям Подмосковья рассказали о новой программе обновления поликлиник
Поликлиники Подмосковья станут еще удобнее для пациентов, а колледж искусств подготовит программу к 75-летию. Об этом в эфире «Область перемен» рассказали директор учебного заведения Равиль Хусеинов и главврач больницы Домодедова Андрей Осипов.
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Новая жизнь поликлиник
Подмосковье реализует проект «Поликлиника. Перезагрузка». По нему в медучреждениях появится удобная навигация, комфортные зоны ожидания, кабинеты выписки льготных лекарств, а потоки здоровых и больных пациентов разделят.
Пришла пора полностью изменить формат работы поликлиники, полностью изменить отношение наших врачей к пациентам и наоборот, и это начнется буквально от входа в поликлинику и до входа в кабинет любого врача.
Андрей Осипов
Андрей Осипов добавил, что улучшения ждут также детские поликлиники и женские консультации.
Мы должны переформатировать отношение к пациентам, и саму поликлинику внутри, и конечно, психологию медицинских работников чтобы изменить отношение к пациенту.
Андрей Осипов
Колледж отметит юбилей
Московский губернский колледж искусств отметит 75-летие в этом году. К знаменательной дате подготовят праздничную программу, в которой будут участвовать студенты и преподаватели.
У нас в этом году большой праздник, 75 лет работы колледжа. Праздник не только для нас, но и нашей огромной армии выпускников, которые работают по всей области.
Равиль Хусеинов
Основные мероприятия пройдут в Красногорске в Институте культуры. Там проведут научно-практическую конференцию, на которую приедут гости из разных регионов страны.
Равиль Хусеинов отметил, что студенческая жизнь в Подмосковье развивается — молодежь активно участвует в культурной жизни области. Он добавил, конкурс на творческие профессии растет из-за их популярности.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил следить за эффективностью цифрового оборудования в поликлиниках.
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