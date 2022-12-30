Подмосковье 30 декабря 2022, 15:34 Поликлиника в ЖК «Зеленые аллеи» Ленинского округа начала прием первых пациентов

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Поликлинику на 100 посещений в ЖК «Зеленые аллеи» открыли в Ленинском округе. Пациентов принимают как врачи-терапевты, так и узкопрофильные специалисты.

Застройщик ООО «МИЦ-Строй-Капитал» возвел объект здравоохранения за счет внебюджетных источников финансирования в рамках комплексного развития территории. Теперь жители округа могут обратиться в поликлинику за помощью к терапевтам, хирургу, травматологу, офтальмологу и лору. Кроме того, в новом здании заработали процедурные, диагностические кабинеты и дневной стационар.

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На территории ЖК уже построили школу на 600 мест, два детских сада на 150 и 155 мест. В скором времени там также появятся школа на 1,2 тысячи мест, детский сад для 155 малышей и женская консультация.

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Ранее стало известно, что новую поликлинику откроют в микрорайоне Пироговском в Мытищах. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что медицинский центр распахнет двери в марте 2024 года.