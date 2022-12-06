Подмосковье 06 декабря 2022, 09:58 Поликлиника в ЖК «Люберцы» откроется в начале 2023 года

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Строительство поликлиники в ЖК «Люберцы» завершено на 78%. Ее планируют открыть в первом квартале следующего года, сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

Рабочие полностью установили монолитный каркас, выложили стены, смонтировали окна и коммуникации. На 75% завершена отделка помещений, также на финальной стадии фасадные, кровельные работы и благоустройство территории. Строительством занимается ГК «Самолет» за счет внебюджетного финансирования.

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В поликлинике смогут получить помощь и взрослые, и дети — для них обустроят два отделения с разными входами. Прием будут вести врачи общей практики и профильные специалисты, откроют стоматологическое, рентгенологическое, хирургическое, акушерско-гинекологическое и физиотерапевтическое отделения. Также в клинике будут брать анализы. В день медики смогут принимать до 450 взрослых и 150 маленьких пациентов.

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Глава Минжилполитики региона Инна Федотова отметила, что сейчас в ЖК «Люберцы» работают четыре детских сада на 900 мест, открылось две школы на 2200 учеников, а также инженерно-технологический институт. В следующем году заработают новая поликлиника, станция скорой помощи и еще один детский сад.

«Социальная инфраструктура — один из важных критериев, на который люди обращают внимание при покупке жилья. Для большинства семей важно, чтобы рядом с домом были поликлиники, детские сады и школы», — отметила она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что медучреждения региона получили в этом году шесть тысяч единиц новой техники. Среди них аппараты КТ и МРТ.

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