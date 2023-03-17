Подмосковье 17 марта 2023, 16:24 Поликлиника в Старой Купавне открылась после ремонта

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Городская поликлиника в Старой Купавне открылась после ремонта. Обновили фасад, входную группу, внутренние помещения и даже мебель.

Запись на прием уже расписана на несколько дней вперед, ведь открытие обновленной поликлиники ждали 25 тысяч жителей Старой Купавны. Среди первых посетителей София Скачилова, доктор химических наук. В 91 год она занимается разработкой методов лечения и ведет активную научно-исследовательскую деятельность.

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«Праздник для всего нашего города — и для медицинских работников, которым здесь комфортно будет работать, и для пациентов. Когда приходят в такое прекрасное помещение, то хорошее настроение быстро помогает излечить все недуги», — отметила пациентка Купавинской городской поликлиники София Скачилова.

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Врачи поликлиники не только получили обновленные рабочие места, но и качественное оборудование.

«Поликлиника также оснащена достаточным количеством оборудования. В текущем году предусмотрена замена рентгеновского аппарата в этой поликлинике на новый цифровой. Дальше она будет оснащаться в соответствии со стандартами», — рассказал главный врач Ногинской областной больницы Сергей Лившиц.

В Богородском округе уже обновлены 15 объектов здравоохранения, но работа продолжается.

«У нас планируется здесь в Старой Купавне инфекционный стационар отремонтировать. Сейчас мы с главным врачом сходили в стационар, его мы поставим в проект на 2024–2025 год на ремонт. И практически весь комплекс здравоохранения в Старой Купавне будет закрыт», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Ремонт медицинских объектов и набор персонала — это только первый этап. Уже идет планирование второго этапа, который включает строительство нового объекта здравоохранения в Старой Купавне.

«Уже десятками измеряются за два-три года ремонты поликлиник, больниц, стационаров, наших центров, амбулаторных участков, ФАПов. Все эти работы продолжаются», — отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухиин.

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