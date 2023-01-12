Подмосковье 12 января 2023, 14:51 Поликлиника в Старой Купавне откроется после ремонта в марте

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Поликлиника в Старой Купавне откроется после капитального ремонта в начале марта. Всех пациентов медучреждения временно перевели в стационар Купавинской городской больницы. Глава Богородского округа Игорь Сухин проверил ход работ на объекте.

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Сейчас в поликлинике завершается отделка фасада. Уже обновили кровлю и полы, установили двери и окна, заменили неисправную систему отопления.

«В это время сейчас на улице -9 градусов, идут строительные работы <…>. Двери открываются, люди ходят, и сейчас уже комфортно даже в таких рабочих условиях. Вселяет надежду то, что поправили изначально нарушенные условия по отоплению. Поэтому поликлиника отремонтированная, светлая, красивая откроет двери 1 марта», — рассказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Строительство уже завершено на 90%. Осталось установить навигацию, информационные указатели и мебель.

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