Подмосковье 10 февраля 2023, 15:29 Поликлиника в Сергиевом Посаде получила новый аппарат для рентгенов

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В районной больнице Сергиева Посада заработал новый аппарат для рентгенов. Его установили на первом этаже, рядом с травматологическим пунктом.

«В этом году планируется заменить более 100 устаревших рентген-аппаратов, флюорографов и маммографов на современные», — сообщила первый зампред Правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

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С помощью нового аппарата по полису ОМС снимок можно получить бесплатно. Ранее для диагностики пациенты поднимались на четвертый этаж больницы на лифте.

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Житель Сергиева Посада Максим Виноградов вспомнил, как неудачно упал осенью прошлого года. Тогда мужчина сломал пальцы и голень. В то время в медучреждении работал старый рентген.

«Помню, как было больно добираться до лифта, от лифта — к рентгенологическому кабинету и обратно на первый этаж. Сейчас рентген оборудован в непосредственной близости от травматологического пункта», — заявил Виноградов.

Отметим, закупить новую технику поручил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Аппараты приобрели рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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