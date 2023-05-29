Подмосковье 29 мая 2023, 15:37 Поликлиника в Рузе получила новый аппарат для рентгенов Пресс-служба Минздрава МО

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В поликлинике на улице Революционной в Рузе заработал новый аппарат для рентгенов. Он установлен взамен устаревшего оборудования, которое уже не отвечало современным требованиям.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова напомнила, что в прошлом году в Подмосковье запустили беспрецедентную программу по замене устаревшего тяжелого медицинского оборудования на цифровое. Обновление продолжается. С начала января одних только аппаратов для рентгенов закуплено уже 20 штук на сумму почти 390 миллионов рублей.

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Один из новых аппаратов установили в поликлинике Рузы, его стоимость составила более 18 миллионов рублей. Техника обладает высоким качеством изображения и низкой лучевой нагрузкой. Диагностика выполняется бесплатно для взрослых и детей, по полису ОМС. Чтобы получить направление, нужно записаться на прием к терапевту через региональный портал Госуслуг, чат-бот в Telegram, по телефону 122 или в инфомате в поликлинике.

Медтехника приобретена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

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