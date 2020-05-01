Поликлинику в Подольске достроят к концу мая. Там смогут лечить пациентов с легкой формой COVID-19

В Подольске достраивают одну из крупнейших поликлиник в области. Она сможет стать больницей для пациентов с COVID-19 на время пандемии.

Источник фото: телеканал «360»

Подмосковье продолжает оборудование больниц для пациентов с коронавирусной инфекцией. Важно уделить внимание не только так называемым тяжелым случаям, но и больным в легкой форме.

Им нужны отдельные стационары. По поручению губернатора для этих пациентов в регионе развернут пять тысяч коек. Часть разместится в новой поликлинике Подольска. Скоро она заработает.

Источник фото: телеканал «360»

Строить медицинское учреждение начали еще в 2010 году. Коробку поставили, но потом начались проблемы с подрядчиком и объект заморозили. Наконец, нашли выход и нового строителя. Регион выделил средства, и работы вновь закипели. Во время пандемии такой объект легко сможет превратиться в больницу для пациентов с легкой формой COVID-19.

Источник фото: телеканал «360»

«На сегодняшний день коллеги редактируют проект, меняют все проектные решения под нормативы, которые изменились с того времени. Работы идут полным ходом. Я думаю, что все работы в месяце, который начался, будут завершены», — сказал Владимир Локтев, министр строительного комплекса Московской области.

Чтобы уложиться в срок, стройка не замирает даже ночью. 400 человек работают круглосуточно. Здание готово почти на 90%. Впереди отделочные работы и установка мебели.

Источник фото: телеканал «360»

Поликлиника рассчитана на 260 взрослых и 240 детских посещений в смену.

Строители завершат работы к концу мая и передадут поликлинику Министерству здравоохранения Московской области. Ведомство оснастит ее медицинским оборудованием и обеспечит кадрами.

Во время пандемии в Подмосковье регулярно разворачивают дополнительные больничные койки для зараженных коронавирусной инфекцией. В рекордные сроки переоборудовали почти два десятка отделений, а стройка новых клиник ведется круглосуточно. Это позволит принять 7,8 тысячи пациентов. Об этом рассказал глава региона Андрей Воробьев.